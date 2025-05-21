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Папа в восторге: Сергей Лазарев рассказал о неожиданном сюрпризе от сына после гастролей

0:37
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев обожает своих детей, которые были рождены суррогатными матерями. Певец — добрый и заботливый отец, он старается как можно чаще проводить время со своими "солнцами", как он ласково называет Никиту и Аню.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Дети в свою очередь очень любят отца и иногда устраивают ему сюрпризы. Так, Сергей показал в своём личном блоге, как сын встретил его после гастролей с горкой красивых блинов.

"Ну, чтоб вы понимали: папа ночью вернулся с гастролей. Утром проснулся, а сын сам напёк папе блинов", — написал Лазарев.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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