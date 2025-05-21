Маша Распутина раскрыла необычную семейную тайну: почему её муж спит с собакой, а не с ней

Маша Распутина приняла участие в шоу "Секрет на миллион" и рассказала, что она не может спать с мужем в одной постели.
Распутина назвала себя буйной, но при этом отметила, что сон у неё невероятно чуткий. Малейший шорох может разбудить певицу, поэтому, чтобы полноценно выспаться, ей нужно быть одной в кровати и в спальне. Её муж спит в другой комнате с собакой.
"Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь, поэтому мне нужна полная тишина, а супруг любит бои без правил, спортивные состязания", — поделилась артистка.
Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая в частности с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским и Аркадием Укупником, а также с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
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