Поплавская выступила против Милонова: зачем депутату смотреть отвратительное Евровидение?

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Актриса Яна Поплавская устроила словесную дуэль с депутатом Госдумы Виталием Милоновым из-за его отношения к "Евровидению".

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яна Поплавская

Поводом стал пост парламентария в Telegram, где он раскритиковал конкурс как "громкий ужас" и "непотребщину", но признался, что посмотрел выступления трёх победителей.

"Участвовать в таком нельзя, но запрещать смотреть не стал бы", — заявил Милонов, вызвав гнев Поплавской. Актриса, известная ролью в "Красной шапочке", возмутилась.

"Зачем депутату РФ тратить время на европейскую "грязь”, если Россия не участвует с 2022 года? Надеюсь, мои подписчики это шоу игнорируют", — высказалась она.

Ранее мы написали, кто стал победителем международного музыкального шоу "Евровидение" в 2025 году и какой российский след там был замечен.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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