Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз

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Прохор Шаляпин стал героем скандального эпизода "Шоу Воли", где высказал неоднозначный взгляд на брак.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Певец заявил, что даже измена — не повод для развода. Он указал на то, что со временем страсть угасает, но семью не стоит рушить. Шаляпин уверен, что на ошибку партнёра можно ответить тем же, а потом сесть за стол переговоров.

Артист пояснил: он не призывает к изменам, но считает, что "зеркальный поступок" помогает понять боль другого. "Иногда люди не осознают, что творят. Сделав шаг назад, можно вернуться к диалогу", — добавил он.

При этом Шаляпин подчеркнул: главное — сохранить союз, несмотря на испытания.

"Вокруг столько соблазнов, но семья — это ценность. Желаю всем долгой семейной жизни, даже если придётся пройти через сложности", — резюмировал певец.

Недавно Прохор Шаляпин также удивил общественность заявлением о наличии биологического ребёнка.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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