50-летняя Катя Лель заговорила о новом браке: если угодно Вселенной

Певица Катя Лель заявила, что не собирается повторно выходить замуж после развода в конце 2023 года.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain Катя Лель

В интервью mk.ru она напомнила, что уже прошла через брак, поэтому пока не торопится повторять этот опыт.

"Разве что появится "вау"-мужчина, который полюбит меня, а я — его. Но это лишь если так угодно Вселенной", — подчеркнула артистка, добавив, что никогда не говорит "никогда".

Лель также пошутила о своих критериях к избраннику. На вопрос, готова ли она встречаться с мужчиной, не верящим в инопланетян, ответила: "Придётся ему открыть правду — они существуют!"

50-летняя певица призналась, что поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам и увлечению теннисом.

В настоящее время во Франции идут поиски бывшего мужа Кати Лель, бизнесмена Игоря Кузнецова, который бесследно пропал.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



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