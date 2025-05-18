Анна Семенович с температурой под 39: как она борется со здоровьем ради работы

Анна Семенович оказалась в эпицентре борьбы не только на съёмочной площадке, но и с собственным здоровьем.
В своём блоге артистка призналась, что проснулась с температурой под 39 градусов, а к утру её состояние резко ухудшилось: "Тело болело так, будто меня избили палками".
Экстренно вызванный врач диагностировал кишечный вирус, рекомендовав постельный режим. Однако Семенович, известная упорством, решила не отменять рабочие планы.
"Напичкаюсь таблетками и поеду в Екатеринбург — дедлайны ждать не будут", — заявила она.
Певица описала симптомы как "состояние нестояния": ломота в спине, ногах и полный упадок сил.
Недавно Анна Семенович призналась, что может выпивать вино каждый день, а порой делать паузы на целые месяцы.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?