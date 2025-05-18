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Анна Семенович с температурой под 39: как она борется со здоровьем ради работы

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Семенович оказалась в эпицентре борьбы не только на съёмочной площадке, но и с собственным здоровьем.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

В своём блоге артистка призналась, что проснулась с температурой под 39 градусов, а к утру её состояние резко ухудшилось: "Тело болело так, будто меня избили палками".

Экстренно вызванный врач диагностировал кишечный вирус, рекомендовав постельный режим. Однако Семенович, известная упорством, решила не отменять рабочие планы.

"Напичкаюсь таблетками и поеду в Екатеринбург — дедлайны ждать не будут", — заявила она.

Певица описала симптомы как "состояние нестояния": ломота в спине, ногах и полный упадок сил.

Недавно Анна Семенович призналась, что может выпивать вино каждый день, а порой делать паузы на целые месяцы.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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