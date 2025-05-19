Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такси вчера и сегодня: от Волги с шашечками до приложений с бонусами
Как сохранить грядки чистыми: борьба с мхом и его профилактика
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Ягодицы станут как орех: 5 вариантов приседаний, которые вам нужно попробовать
Тёмная сторона Луны: что пережила спутница Земли миллиарды лет назад
Италия душит дизель: города с 30 000 жителей под замком для старых авто
Как не переплатить при ремонте: один способ крепления гипсокартона спасёт бюджет
Секреты бюджета Кеке Палмер: как звезда живёт по средствам и достигает финансовой независимости
Попутного ветра: Алика Смехова показала красавцев-сыновей

Почему Слава не боится возраста: секреты самооценки и отношения с бывшим мужем

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Слава откровенно рассказала о своём восприятии возраста.

Певица Слава
Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Славы в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Слава

45-летняя артистка призналась, что ещё в юности мечтала быстрее повзрослеть, и сейчас чувствует себя комфортно в своих годах.

"Мне нравится, как я выгляжу, и мужское внимание это подтверждает. Если кто-то не оценит — просто не буду общаться, но моя самооценка от этого не страдает", — заявила Слава в интервью teleprogramma. pro.

Артистка подчеркнула, что не придерживается строгих спортивных режимов: активные выступления на сцене заменяют ей тренировки. Однако она не исключает обращение к косметологам.

Отдельно Слава затронула тему недавнего развода с бизнесменом Анатолием Данилицким. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Она заверила, что каждый будет рад, если другому удастся найти своё счастье.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Последние материалы
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Рассады было мало, но результат порадовал: как получить урожай без загущения
Пять секретов: как отправить ребёнка в лагерь и спать спокойно
Три авто, которые вытягивают бюджет до последней копейки
Птицы в огороде: как справиться с проблемой ворон
Меню Детство 80-90-х: вкус, который мы помним
Вот так любовь к мопсу может обернуться слезами — что скрывает его милая мордочка
Ананасовое мороженое, которое сделает ваш день: 5 шагов к свежему летнему десерту
Из страха в уверенность: как уличная кошка становится самой главной в доме
Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.