Почему Слава не боится возраста: секреты самооценки и отношения с бывшим мужем

Певица Слава откровенно рассказала о своём восприятии возраста.
45-летняя артистка призналась, что ещё в юности мечтала быстрее повзрослеть, и сейчас чувствует себя комфортно в своих годах.
"Мне нравится, как я выгляжу, и мужское внимание это подтверждает. Если кто-то не оценит — просто не буду общаться, но моя самооценка от этого не страдает", — заявила Слава в интервью teleprogramma. pro.
Артистка подчеркнула, что не придерживается строгих спортивных режимов: активные выступления на сцене заменяют ей тренировки. Однако она не исключает обращение к косметологам.
Отдельно Слава затронула тему недавнего развода с бизнесменом Анатолием Данилицким. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Она заверила, что каждый будет рад, если другому удастся найти своё счастье.
Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.
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