МакSим в трауре: внезапно ушёл из жизни клавишник группы

Певица МакSим (Марина Максимова) опубликовала в своём Instagram* шокирующую новость: в 5:00 утра скончался клавишник её группы Дмитрий Иванов.
Музыкант, недавно вернувшийся в коллектив, ушёл из жизни после борьбы с болезнью.
"Мы верили, что он выкарабкается. Дима — человек-фейерверк, профессионал с огромным сердцем. Всё произошедшее не укладывается в голове", — написала МакSим, сопроводив пост фотографией Иванова.
Артистка подчеркнула, что команда радовалась его возвращению, но чуда не случилось, несмотря на его любовь к жизни.
Иванов, чей яркий характер и талант оставили след в творчестве певицы, сотрудничал с ней много лет. Поклонники выражают соболезнования в комментариях, вспоминая его вклад в хиты МакSим. Причины смерти музыканта не уточняются, но близкие просят уважать их приватность в этот тяжёлый момент.
Для МакSим это уже не первая потеря: в 2022 году она сама боролась за жизнь после тяжёлой болезни.
* - соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской
МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.
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