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МакSим в трауре: внезапно ушёл из жизни клавишник группы

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица МакSим (Марина Максимова) опубликовала в своём Instagram* шокирующую новость: в 5:00 утра скончался клавишник её группы Дмитрий Иванов.

МакSим
Фото: youtube.com by DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
МакSим

Музыкант, недавно вернувшийся в коллектив, ушёл из жизни после борьбы с болезнью.

"Мы верили, что он выкарабкается. Дима — человек-фейерверк, профессионал с огромным сердцем. Всё произошедшее не укладывается в голове", — написала МакSим, сопроводив пост фотографией Иванова.

Артистка подчеркнула, что команда радовалась его возвращению, но чуда не случилось, несмотря на его любовь к жизни.

Иванов, чей яркий характер и талант оставили след в творчестве певицы, сотрудничал с ней много лет. Поклонники выражают соболезнования в комментариях, вспоминая его вклад в хиты МакSим. Причины смерти музыканта не уточняются, но близкие просят уважать их приватность в этот тяжёлый момент.

Для МакSим это уже не первая потеря: в 2022 году она сама боролась за жизнь после тяжёлой болезни.

* - соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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