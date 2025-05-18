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Неожиданный романтичный жест: Павел Деревянко сделал важный шаг в личной жизни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Павел Деревянко, известный по сериалу "Беспринципные", решился на важный шаг в личной жизни.

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павел Деревянко

На футбольном стадионе актёр встал на одно колено и сделал предложение своей девушке — предпринимательнице Зое Фуць.

"Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой", — произнёс Деревянко, вручив ей букет из бело-синих роз.

Избранница, не скрывая эмоций, ответила согласием. О романтичном событии сообщил телеведущий Андрей Малахов, опубликовав новость в соцсети.

Отношения пары стали публичными в январе 2024 года, когда они вместе появились на премьере фильма "Конец Славы". В октябре актёр уже признавался Зое в любви в соцсетях, а теперь решил узаконить чувства.

Для 47-летнего Деревянко это первый официальный брак, хотя ранее он более 10 лет состоял в гражданском союзе с юристом Дарьей Мясищевой. У пары двое общих дочерей.

Для Зои Фуць, матери двух сыновей от предыдущего брака, это также второй серьёзный союз.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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