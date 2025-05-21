Бронирую заранее: Прохор Шаляпин ответил Воле на обвинения во флирте с Утяшевой

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин стал гостем шоу Павла Воли и, будучи любителем женщин постарше, порассуждал о знаменитых парах шоу-бизнеса, в которых мужчины годятся женщинам в дедушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Шаляпин восхитился Григорием Лепсом и Авророй Кибой, Евгением Петросяном и Татьяной Брухуновой.

"Что касается Авроры Кибы и Лепса, мы видим, что девочка счастлива и у неё сияют глаза. И это честно со стороны Григория, что он вывел её в свет. Мне нравится пара Петросяна с его женой — здоровые дети, имущества много… Это же нормально, когда женщины думают о том, чтобы их дети были обеспеченными", — уверенно заявил исполнитель.

После этого Воля вспомнил, как Шаляпин однажды принялся заигрывать с Ляйсан Утяшевой — женой Павла. Прохор тогда сказал Ляйсан, что через 50 лет она будет отличной бабушкой. Как известно, получить такой комплимент от Шаляпина — это признак того, что он очень восхищается женщиной.

"Что это был за подкат? Рубрика "Павел Воля разбирается с парнями, которые подкатывают через 50 лет", — с иронией возмутился комик.

Шаляпин не полез за словом в карман и, иронизируя и над Волей, и над самим собой, продолжил шутки на тему своих предпочтений.

"Бронирую заранее. Мало ли, уйдёшь к Богу. Бывают такие парадоксальные случаи, когда муж был да всплыл, а женщина остаётся, и надо как-то жить дальше. И тут появляюсь я", — сказал исполнитель.

Также Прохор с грустью отметил, что Ляйсан сейчас для него слишком молодая.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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