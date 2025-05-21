Людоедский ужин отменяется: как Никас Сафронов обманул смерть в джунглях Эквадора

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никас Сафронов рассказал, что однажды он чуть не расстался с жизнью, когда побывал на Эквадоре и ему "посчастливилось" встретиться с диким племенем каннибалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Студия Никаса Сафронова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никас Сафронов

Нельзя сказать, что Сафронову совершенно не обрадовались, однако ему были рады не как желанному гостю, а как возможному блюду на ужин. Сафронова действительно хотели съесть, но он нашёл выход из положения. Чтобы задобрить людоедов, он нарисовал портрет их вождя.

Этот случай настолько потряс художника, что теперь его очень трудно чем-либо выбить из колеи. Сафронов участвует в шоу "Поймай меня, если сможешь" и спокойно реагирует на шутки ведущего Владимира Маркони.

"Маркони — человек ироничный, дерзкий, с интеллектом. Я бы сказал, что он как острый карандаш: царапает, но не рвёт бумагу. Да и вообще, после того как мои работы и критиковали, и хвалили по всему миру, я научился ценить любую реакцию — значит, мои картины вызывают эмоции. Поэтому и к юмору отношусь философски. Если шутка с умом и в ней есть жизнь — я только за", — поделился художник в беседе со "СтарХитом".

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.