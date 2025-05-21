SHAMAN зовёт в свою команду: стань звездой нового клипа исполнителя — покажи свою любовь

SHAMAN сообщил поклонникам в своём Telegram-канале, что он готовит новую песню "Первая любовь" и клип на неё, которые можно будет увидеть 24 мая. Эта дата выбрана неслучайно, ведь именно в этот день пройдёт последний звонок в российских школах.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ SHAMAN

SHAMAN призвал школьников поучаствовать в создании клипа и снимать видео. Те, чьи ролики окажутся наиболее интересными, попадут в клип.

"Небольшой отрывок из неё уже можно послушать в VK. Предлагаю школьникам и выпускникам снимать тематические видео под этот звук и выкладывать у себя на страничках с хештегом #SHAMANперваялюбовь. Самые популярные ролики возьмём в клип", — написал SHAMAN.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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