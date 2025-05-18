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После 20 лет разлуки: актриса Универа Наталья Рудова воссоединилась с отцом на своём дне рождения

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова, известная по сериалу "Универ", в эфире шоу "Без Масок" поделилась эмоциональной историей воссоединения с отцом.

Наталья Рудова
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Рудова

Мужчина ушёл из семьи, когда девочке было 12 лет, после чего они с матерью переехали в другой город. Спустя два десятилетия Рудова сама сделала шаг к примирению, пригласив отца на свой день рождения.

"Это был шок. Я собрала всех родных за одним столом — это была моя давняя мечта. Детская травма осталась в прошлом, но я не держу обиды: тогда не было современных технологий для общения", — призналась актриса.

Несмотря на редкие звонки, полноценный контакт восстановился лишь сейчас. Рудова подчеркнула, что отец согласился прийти, узнав, что праздник станет семейным.

Ранее Наталья Рудова в жёсткой форме объяснила поклонницам, почему регулярно посещает спортивный зал.

Уточнения

Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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