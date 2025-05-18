Ошиблись с контекстом: Виталий Гогунский раскрыл истинный смысл своих высказываний о женщинах

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Виталий Гогунский, звезда сериала "Универ", попытался погасить скандал вокруг своих резких высказываний о женщинах.

Фото: youtube.com by канал Краснова знает, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виталий Гогунский

В личном блоге актёр заявил, что его цитаты вырвали из контекста: "Речь шла не о подавлении эмоций, а о важности гармонии в семье". По словам Гогунского, если женщина постоянно недовольна рядом с мужчиной, это сигнал, что он не стал "героем её романа".

"Состояние женщины — это атмосфера дома. Когда она светится, всё вокруг оживает. Её счастье — сила, которая создаёт уют", — пояснил актёр, добавив, что всегда поддерживал любимых женщин.

В пример он привёл недавнюю поездку с женой Анной в Венецию, где не скупился на дорогие покупки: "Настоящий мужчина отдаёт всё без требований и упрёков".

Ранее Гогунский оказался в эпицентре хейта, заявив, что женщинам нельзя показывать недовольство: "Сделала кислое лицо — отправляйся в сад".

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.



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