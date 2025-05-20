Тайное стало явным: Анастасия Волочкова развеяла главный миф о свадьбе своей дочери

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и Никиты Григоряна прошла в Санкт-Петербурге в центре города. Торжество подготовила и оплатила знаменитая балерина. По этому поводу стали распространяться слухи, что свадьба обошлась в 10 миллионов рублей и что Волочковой пришлось продать квартиру, чтобы привлечь внимание и блеснуть на торжестве дочери. Анастасия опровергла эти слухи, заявив, что свадьба была оплачена по бартеру.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадьба

"Ничего я не продавала для того, чтобы что-то оплачивать. Многие спрашивают, почему мне всё достается бесплатно. Это не бесплатно. Это за моё имя. И я заплатила за это трудом — многолетним, ежедневным и многочасовым", — разоткровенничалась Анастасия в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Волочкова созналась, что самое дорогое из всего — это свадебный наряд дочери, который обошёлся в половину всех затрат.

Свадьба гуляла до утра. Сама Анастасия Волочкова первая удалилась с праздника. Когда журналисты одолевали вопросами жениха, Никита Григорян признал, что благодаря матери невесты свадьба пришлась ему по душе.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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