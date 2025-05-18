Без макияжа и шрамов: 41-летняя Алсу доказала отсутствие пластики

41-летняя Алсу решила раз и навсегда закрыть тему с обвинениями в пластической хирургии.
В интервью Rocket Mag певица без макияжа и фотошопа показала лицо крупным планом, призвав журналистов рассмотреть каждую деталь.
"Вот мои "старые добрые глазки" — ни швов, ни шрамов! Хватит приписывать мне блефаропластику", — заявила она, приближая камеру к векам.
Слухи о ринопластике Алсу назвала абсурдными: "Если бы я резала нос, убрала бы горбинку. А она на месте!" Певица призналась, что устала от сплетен, которые преследуют её с 25 лет.
Кадры без ретуши подтвердили её слова: кожа без следов операций, естественные морщинки и привычные черты. Алсу добавила, что сделала губы, а также прибегает к аппаратной косметологии.
В прошлом году артистка развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Вместе они воспитывают троих детей.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
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