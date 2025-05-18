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Секрет Евровидения: Клава Кока раскрыла неизвестную песню для России

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока поделилась с поклонниками откровением: в 2022 году она должна была представлять Россию на "Евровидении" с авторской композицией, но участие страны отменили.

Клава Кока
Фото: Вконтакте / Клава Кока by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клава Кока

Об этом артистка рассказала в Telegram-канале, комментируя победу 24-летнего австрийца Йоханнеса Питча на конкурсе-2025 в Швейцарии.

"Йоханнес — молодой, трогательный и невероятно талантливый. Вывез номер без танцоров и музыкантов, совместив поп-вокал с оперным!" — восхитилась Кока.

Певец покорил жюри балладой "Wasted Love", набрав 436 баллов.

Клава призналась, что её собственная песня для "Евровидения" была уже готова: "Если бы Россия участвовала, мы показали бы высший уровень. Но всё к лучшему". Детали третка артистка не раскрыла, но подчеркнула: даже сейчас верит в силу отечественной музыки.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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