Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию

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Юрий Лоза не стал сдерживать эмоций, разгромив качество телевизионного звука на юбилейном концерте Любови Успенской.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Лоза

В своём Telegram-канале певец заявил, что роскошный состав музыкантов — ритм-секция, клавишные, скрипки и пять бэк-вокалистов — превратился в "неразборчивую какофонию".

"Микрофон Успенской орал с перегрузом, а инструменты слились в шумовую завесу. Чтобы её пробить, надо было кричать в уши зрителям", — возмутился Лоза.

В качестве контраста артист привёл прошлогодний концерт Селин Дион: при аналогичном количестве музыкантов звук был "кристальным". "У нас федеральные каналы, а профессионалов нет? Если своих звукорежиссёров не осталось — приглашайте со стороны!" — потребовал он.

Лоза подчеркнул, что проблема системная: телевидение игнорирует базовые стандарты качества, превращая выступления в "технический провал".

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



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