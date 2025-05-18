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Искушение на грани: как алкоголь чуть не разрушил семью Топалова и Тодоренко

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Влад Топалов в подкасте "Про это" сделал откровенное признание о кризисе в отношениях с женой Региной Тодоренко.

Влад Топалов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Влад Топалов

В начале их романа пара едва не рассталась из-за его пьяного поведения. После вечера с братом Регины, где Топалов перебрал с алкоголем, телеведущая собрала вещи и ушла.

"Я не помнил, что натворил, но мне показали видео. Это был шок", — вспоминает артист.

Топалов несколько дней умолял прощения, пока Тодоренко не согласилась на встречу. "Она сказала спокойно: "Ты перешёл черту. Возврата нет”", — поделился певец.

Тогда он принял радикальное решение — бросил пить на полтора года. Этот шаг стал переломным: Регина, видя его усилия, дала отношениям второй шанс.

Сейчас пара счастлива в браке, вместе они воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава. Недавно в Сети появились слухи о третьей беременности телеведущей.

Уточнения

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».
 

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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