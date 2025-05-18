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Иноагент Лазарева** откровенно рассказала о жизни в Москве: брала взятки и ездила пьяной за рулём

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева**, включённая Минюстом в реестр иноагентов, а Росфинмониторингом — в список экстремистов, шокировала откровением о своём прошлом.

Татьяна Лазарева
Фото: youtube.com by канал Lazarevatut, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

В новом видео на YouTube-канале она призналась, что в Москве неоднократно садилась за руль в нетрезвом состоянии и давала взятки сотрудникам ГИБДД.

"В моём окружении это было нормой: работа, вечеринки… Если тебя останавливали — просто платили", — пояснила Лазарева, проживающая сейчас в Испании.

Ведущая также раскритиковала ужесточение законодательства: "Раньше можно было договориться, а сейчас сразу лишают прав". По её словам, изменения стали для неё неожиданностью, хотя сама Лазарева не уточнила, продолжает ли нарушать ПДД за границей.

Не так давно Татьяна Лазарева призналась, что не берёт интервью у российских коллег, так как её внесли в список террористов и экстремистов. Она считает, что у её гостей на этом фоне могут возникнуть проблемы.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** - внесена в список экстремистов и террористов.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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