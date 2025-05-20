Микрофон в лицо и хамские вопросы: Брухунова раскрыла правду об уличном нападении папарацци

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандально известную жену Евгения Петросяна не оставляют в покое представители прессы. Недавний случай был рассказан в интернет-издании "Страсти"

Фото: commons.wikimedia.org by Minea Petratos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера

Когда Татьяна Брухунова вышла из офиса и оказалась на улице, к ней подлетели трое незнакомых молодых людей. Это могли быть блогеры или корреспонденты какого-либо издания. У одного из них была камера, у другого — микрофон, а девушка задавала бестактные вопросы о здоровье мужа и ещё ряд странных вопросов.

Брухунова попросила молодых людей остановить съёмку, но они вели себя бесцеремонно и не собирались отказываться от задуманного. Брухунова припугнула назойливую кампанию судом, тогда тот, что был с камерой, сделал вид, что прячет её. Брухунова поняла, что это только уловка, а съёмка продолжалась до тех пор, пока такси с Брухуновой не скрылось из вида. Такое поведение, по определению Брухуновой, иначе как агрессивным расценивать нельзя.

"Пихали мне в лицо микрофон. Я выяснила, что за это есть наказание. Планирую обратиться к юристу, чтобы мне объяснили эту тему, поскольку я считаю это поведение аморальным", — заключила Татьяна Брухунова.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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