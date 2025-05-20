В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анжелика Агурбаш, отметившая 55-летний юбилей, рассказала, что снова выходит замуж. Она готова многое поменять в своей жизни ради возлюбленного, в том числе переехать из Москвы в другой город. О том, кто стал избранником певицы, пока нет никакой информации.

Фото: commons.wikimedia.org by Lyudmil Iliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анжелика Агурбаш

"Свадьба будет и в Москве тоже. Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек, — искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину", — объяснила Агурбаш в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что Анжелика Агурбаш начала писать автобиографические романы ради того, чтобы люди наконец-то узнали, какая она на самом деле, поскольку об исполнительнице ходят разные слухи, которые не соответствуют действительности.

Уточнения

Анжели́ка Анато́льевна Агурба́ш (бел. Анжаліка Анатольеўна Агурбаш, урождённая Ялинская, в период с 1990 по 2001 год выступала как Лика Ялинская (бел. Ліка Ялінская); род. 17 мая 1970, Минск, СССР) — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, в 1990 — 1995 годах — участница группы «Верасы», заслуженная артистка Республики Беларусь (2006).



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