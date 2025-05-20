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Лера Кудрявцева ошарашила признанием: завещание уже написано — что случилось?

0:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась в шоу "Секрет на миллион", что уже написала завещание.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Такой поступок может показаться неожиданным, ведь Лера ещё молодая и очень энергичная женщина, но она объяснила своё решение составить завещание тем, что жизнь непредсказуемая и может случиться что угодно когда угодно. Этим шагом она выразила заботу о своих детях.

"У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идёшь — и кирпич на голову. Или не дай бог что произойдёт", — рассказала Лера Кудрявцева.

Кроме того, телеведущая очень много работает и порой пренебрегает отдыхом. Также у неё случаются проблемы со здоровьем, как, например, разорванные коленные связки.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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