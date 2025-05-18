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Что скрывает Виталий Гогунский? Бывшая жена требует пересчёта алиментов для дочери

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-супруга Виталия Гогунского Ирина Маирко вновь публично раскритиковала актёра.

Виталий Гогунский
Фото: youtube.com by канал Краснова знает, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виталий Гогунский

В интервью Woman. ru она заявила, что звезда "Универа" перечисляет на их общую дочь Милану алименты в размере 25 тысяч рублей лишь раз в два месяца.

"Видимо, считает это достаточным", — возмутилась Маирко, напомнив, что Гогунский ранее хвастался в СМИ, как избегает выплаты 25% от доходов.

46-летний актер парирует: после развода он оставил семье московскую квартиру стоимостью 20 млн рублей, а сам арендует жильё. Кроме того, Гогунский вложил средства в продвижение музыкальной карьеры 16-летней Миланы, которая уже год не общается с отцом и заблокировала его в соцсетях.

Ирина намерена добиться пересчёта алиментов, запросив данные о реальных доходах экс-мужа.

Недавно Виталий Гогунский угодил в очередной скандал, заявив, что женщина не может находиться при муже в плохом настроении.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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