Что скрывает Виталий Гогунский? Бывшая жена требует пересчёта алиментов для дочери

Экс-супруга Виталия Гогунского Ирина Маирко вновь публично раскритиковала актёра.
В интервью Woman. ru она заявила, что звезда "Универа" перечисляет на их общую дочь Милану алименты в размере 25 тысяч рублей лишь раз в два месяца.
"Видимо, считает это достаточным", — возмутилась Маирко, напомнив, что Гогунский ранее хвастался в СМИ, как избегает выплаты 25% от доходов.
46-летний актер парирует: после развода он оставил семье московскую квартиру стоимостью 20 млн рублей, а сам арендует жильё. Кроме того, Гогунский вложил средства в продвижение музыкальной карьеры 16-летней Миланы, которая уже год не общается с отцом и заблокировала его в соцсетях.
Ирина намерена добиться пересчёта алиментов, запросив данные о реальных доходах экс-мужа.
Недавно Виталий Гогунский угодил в очередной скандал, заявив, что женщина не может находиться при муже в плохом настроении.
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.
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