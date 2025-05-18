Анна Седокова должна 60 млн рублей: какие требования выдвигает семья Яниса Тиммы?

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Родственники баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося в 2024 году, потребовали с его бывшей жены Анны Седоковой 60 млн рублей за квартиру в элитном ЖК "Алые паруса".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Как сообщает Telegram-канал Mash, недвижимость была продана в 2022-м за 150 млн рублей, когда пара ещё состояла в браке, что делает её совместным имуществом.

Юристы семьи Тиммы направили Седоковой досудебную претензию, запросив менее половины от суммы сделки. Полученные средства планируют направить на содержание шестилетнего сына спортсмена от первого брака. Адвокаты рассчитывают на мировое соглашение, избегая судебных тяжб.

Анна Седокова была замужем за Янисом Тиммой с 2020 по 2024 годы. У пары не было общих детей.

В апреле певица в разговоре с поклонниками в резкой форме ответила на обвинения и подчеркнула, что никто не знает, через что ей пришлось пройти в браке.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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