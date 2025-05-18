Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание

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35-летняя блогерша Ида Галич, находясь на отдыхе в турецком Бодруме с сыном Леоном, столкнулась с серьёзными проблемами из-за беременности.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич с возлюбленным

В преддверии родов поездка должна была стать последним расслабляющим отпуском, но ночью у Иды возникла сильнейшая судорога.

"Боль от бедра до стопы была невыносимой. Металась по кровати, как раненая волчица", — поделилась она в соцсетях.

Сын Леон, проснувшись от шума, сразу бросился помогать: целовал мамину ногу и даже пытался её массировать. "Держалась долго без таких приступов, но теперь добавила магний в дневной рацион", — отметила Галич, мечтая вернуться домой к компрессионным сапогам, которые облегчали её состояние.

Напомним, Ида ждёт девочку от бизнесмена Олега Ледвича, с которым обручена.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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