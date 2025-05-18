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Тайна Антиб: друг экс-мужа Кати Лель опроверг миф об утоплении и раскрыл новые детали исчезновения

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Игорь Кузнецов, бывший муж певицы Кати Лель, пропал на Лазурном берегу Франции — не в Ницце, как предполагали ранее, а в Антибах.

Катя Лель
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain
Катя Лель

Как сообщил друг семьи Игорь Ламинский в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, Кузнецов не выходит на связь больше месяца, несмотря на два рабочих телефона.

"Звонил лично — он не отвечал. Для него это нетипично", — заявил бизнесмен, подтвердив подачу заявления в полицию.

Родные Кузнецова, включая мать и первую супругу Марину, уже находятся во Франции, чтобы помочь в поисках. Ламинский категорически опроверг версию о возможном утоплении, напомнив, что мужчина  – отличный пловец, а вода в это время года не прогревается выше +6°C — купаться невозможно.

Критикуя спекуляции, добавил: "Говорить, что он утонул, — всё равно что предположить его полёт в космос".

Обстоятельства исчезновения остаются загадкой. Полиция проверяет все версии, но пока следов Кузнецова не обнаружено.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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