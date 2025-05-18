Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде

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87-летний поэт Илья Резник, автор хитов для поколений российской эстрады, раскрыл главный секрет успеха артистов.

Фото: commons.wikipedia.org by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Резник

В беседе с mk.ru он заявил: "Звезду делает не голос, а сердце автора, вложенное в песню". Легендарный стихотворец, чьи композиции пели Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и другие, назвал исполнителей, которые ценят труд создателей.

Среди благодарных коллег Резник выделил Владимира Преснякова — с ним они записали цикл из десяти песен, включая "Стюардессу" и "Странника". Не забыл упомянуть Сосо Павлиашвили, Эдиту Пьеху, Ларису Сенчину и Евгения Мартынова.

Однако поэт с грустью отметил, что не все звёзды помнят, кому обязаны славой.

"Если в песне есть драматургия и душа, даже средний артист моментально вырастает", — подчеркнул он, отказавшись развивать тему неблагодарности.

Уточнения

Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист.



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