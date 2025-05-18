Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде

87-летний поэт Илья Резник, автор хитов для поколений российской эстрады, раскрыл главный секрет успеха артистов.
В беседе с mk.ru он заявил: "Звезду делает не голос, а сердце автора, вложенное в песню". Легендарный стихотворец, чьи композиции пели Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и другие, назвал исполнителей, которые ценят труд создателей.
Среди благодарных коллег Резник выделил Владимира Преснякова — с ним они записали цикл из десяти песен, включая "Стюардессу" и "Странника". Не забыл упомянуть Сосо Павлиашвили, Эдиту Пьеху, Ларису Сенчину и Евгения Мартынова.
Однако поэт с грустью отметил, что не все звёзды помнят, кому обязаны славой.
"Если в песне есть драматургия и душа, даже средний артист моментально вырастает", — подчеркнул он, отказавшись развивать тему неблагодарности.
Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист.
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