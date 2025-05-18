Тайна могилы матери: Маша Распутина раскрыла, как священник спасает память на Украине

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Маша Распутина в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ поделилась личной драмой: уже два года она не может посетить могилу матери, которая находится на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маша Распутина

Причина — спецоперация и риск вандализма.

"Нельзя называть даже город, где похоронена мама. Это может спровоцировать агрессию", — пояснила певица, чей хит "Роза чайная" до сих пор звучит на постсоветском пространстве.

Родители Распутиной переехали на Украину из Сибири в 1980-х: мать, уроженка Одессы, хотела вернуться на родину. Там же она скончалась в 1986 году.

Сейчас за захоронением, оставшимся без родственного ухода, следит местный священник. Его имя певица скрывает, опасаясь за его безопасность.

Распутина не стала раскрывать детали, но подчеркнула: даже спустя десятилетия память о матери остаётся для неё болезненной темой.

Уточнения

Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.