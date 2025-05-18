Тайна могилы матери: Маша Распутина раскрыла, как священник спасает память на Украине

Маша Распутина в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ поделилась личной драмой: уже два года она не может посетить могилу матери, которая находится на Украине.
Причина — спецоперация и риск вандализма.
"Нельзя называть даже город, где похоронена мама. Это может спровоцировать агрессию", — пояснила певица, чей хит "Роза чайная" до сих пор звучит на постсоветском пространстве.
Родители Распутиной переехали на Украину из Сибири в 1980-х: мать, уроженка Одессы, хотела вернуться на родину. Там же она скончалась в 1986 году.
Сейчас за захоронением, оставшимся без родственного ухода, следит местный священник. Его имя певица скрывает, опасаясь за его безопасность.
Распутина не стала раскрывать детали, но подчеркнула: даже спустя десятилетия память о матери остаётся для неё болезненной темой.
Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица.
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