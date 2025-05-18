Пенсия из России и кипрское солнце: как Алла Пугачёва живёт за границей без местных льгот

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Три года Алла Пугачёва проживает за пределами России: сначала обосновалась в Израиле, а затем перебралась в кипрский Лимасол.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Несмотря на эмиграцию, Примадонна продолжает получать российскую пенсию — около 60 тысяч рублей ежемесячно. В сумму входят доплаты за звание народной артистки СССР и рискованное выступление в Чернобыле в 1986 году, после которого певица получила дозу радиации, отразившуюся на здоровье.

За рубежом ситуация иная. В Израиле Пугачёва не претендует на пособия: местные законы требуют минимум 10 лет трудового стажа в стране. На Кипре, куда она переехала с семьёй, социальные выплаты доступны только при отсутствии других пенсий и после 20 лет проживания в ЕС.

Таким образом, российские 60 тысяч рублей остаются её основным доходом.

Ранее мы писали, где проведёт лето Алла Пугачёва.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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