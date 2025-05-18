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Креветка против принципов: почему Ирена Понарошку отказалась от вегетарианства спустя 12 лет

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирена Понарошку, икона российского вегетарианства, объявила о радикальном повороте в своей жизни.

Ирена Понарошку
Фото: commons.wikipedia.org by Anvar Nk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ирена Понарошку

Спустя 12 лет отказа от животных продуктов телеведущая в личном блоге призналась: всё началось с креветки, политой лимонным соком на Усачёвском рынке.

"Потом пошла рыба, мясо… Теперь ем всё, что вкусно", — заявила она, подчеркнув, что решение не связано с медицинскими показаниями.

Анализы всё так же фиксируют низкий уровень железа, но ЖКТ, вопреки ожиданиям, принял стейки "как родные".

"По моим расчётам, ферменты для переваривания мяса должны были исчезнуть ещё под хиты "ВИА Гры”", — пошутила Понарошку, добавив, что не исключает возврата к вегетарианству.

Она также поблагодарила прежний рацион за рождение здоровых сыновей — 14-летнего Серафима и 6-летнего Теодора, чьё лицо раскрыла лишь недавно.

Фанаты разделились: одни поддержали "гастрономическую свободу", другие назвали выбор предательством принципов. Сама Ирена видит в этом новую главу жизни: "Главная героиня пробует свободу на вкус".

Уточнения

Ире́на Понаро́шку (настоящее имя — Ири́на Влади́мировна Годизова, урождённая Филиппова; род. 14 октября 1982, Москва) — российская телеведущая, журналист, блогер, бывший виджей телеканала «MTV Россия», ведущая рубрики в шоу «Вечерний Ургант», колумнист журнала Vogue.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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