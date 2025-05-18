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Русский след на Евровидении: австриец с вдохновением от Нетребко взял золото

2:25
Шоу-бизнес » Зарубежный

Финал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле завершился триумфом австрийского вундеркинда Йоханнеса Питча, чья судьба неразрывно связана с Россией.

Евровидение в Баку
Фото: commons.wikipedia.org by Vugarİbadov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евровидение в Баку

24-летний артист, выступающий под псевдонимом JJ, набрал 436 баллов за романтическую балладу "Wasted Love", признавшись, что на создание трека его вдохновила российская оперная дива Анна Нетребко.

"Это история моей безответной любви — как ехать по улице с односторонним движением", — пояснил певец, чей вокальный диапазон от тенора до контртенора покорил жюри и зрителей.

Питч, сотрудник Венской государственной оперы, не скрывает восхищения Нетребко: он следит за её творчеством в соцсетях и даже посвятил ей пост после победы.

Однако праздник музыки омрачили политические страсти. Второе место заняла израильтянка Юваль Рафаэль, чьё выступление сопровождалось протестами. Во время её номера "New Day Will Rise" зал взорвался свистом, а двое активистов, швырнувших краску в работников сцены, были задержаны охраной.

Рафаэль, пережившая атаку ХАМАС в 2023 году, стала мишенью критики из-за действий Израиля в Газе. Швейцарские зрители массово поднимали палестинские флаги, превратив музыкальный конкурс в поле идеологической битвы.

Скандал настиг и эстонского участника Томми Кэша, занявшего третье место. Его трек "Espresso Macchiato" с намёками на мафиозные стереотипы возмутил итальянцев: вице-президент сената страны назвал композицию "оскорблением трудолюбия нации".

Любопытно, что за сценическим образом Кэша стоит россиянка Алина Пязок — режиссёр клипов Little Big, включая легендарный "Uno". Рядом с артистом также блистала его девушка, модель Полина Грибанова, с которой они публично подтвердили отношения в 2024 году.

На фоне четырёхлетнего отсутствия России на "Евровидении" из-за санкций ЕВС, в Москве готовят альтернативу — конкурс "Интервидение". Он стартует 20 сентября на "Live Арене", обещая стать платформой для отечественных звёзд. 

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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