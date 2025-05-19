Новая Примадонна: Соседов назвал преемницу Аллы Пугачёвой

Алла Пугачева десятилетиями оставалась звездой №1 на российской эстраде. Однако после её отъезда из России статус Примадонны, по мнению многих, начал терять актуальность. Кто теперь способен занять её место? Музыкальный критик Сергей Соседов уверен: такой фигурой уже стала Елена Ваенга.
В интервью ura.news Соседов подчеркнул, что именно Ваенга сегодня задаёт тон на сцене.
"У неё без конца аншлаги по всей стране. Недавно два дня подряд выступала в Кремле — полный зал. Причём работала исключительно вживую, без единой плюсовки".
По словам критика, Ваенга демонстрирует редкое сегодня разнообразие: В концерте и этно, и романсы, и военные песни. И она не просто поёт — это полноценный театрализованный спектакль.
Именно эта универсальность, живой звук и способность держать зал, по мнению Соседова, делают её достойной преемницей Пугачёвой.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).
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