Улыбка на миллиард: Круз вернулся в Канны и превратил премьеру в киношоу года

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В 2022 году Том Круз вернулся в Канны после 30-летнего перерыва и моментально напомнил миру, что значит быть голливудской звездой. На премьере "Лучшего стрелка: Мэверик" красную дорожку озарила его знаменитая улыбка, а над головами гостей пронеслись истребители. И вот теперь, спустя три года, вся эта магия вернулась.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Ремейк триумфа: красная дорожка, оркестр и безумно дорогой экшен

На гала-премьере "Миссии невыполнима: Финальная расплата" Круз снова поднялся по ступеням дворца, пока оркестр исполнял тему Лало Шифрина. Он улыбался, махал, и будто бы снова говорил: "Покажите мне деньги".

Режиссёр Кристофер МакКуорри, снимающий с Крузом уже четвёртый фильм, тронул публику воспоминаниями о себе — ребёнке, который чувствовал себя чужим, но однажды нашёл "фигурку" — Тома Круза — готового воплощать самые безумные фантазии.

Сам Круз ответил тем же, назвав режиссёра "человеком с бесконечными амбициями" и пообещал: это ещё не конец — они снимут ещё "кучу фильмов".

Это финал? Или только начало новой миссии?

Несмотря на название, зрители так и не получили чёткого ответа — "Финальная расплата" ли это на самом деле. Маркетинг фильма оставил вопрос открытым, как и финальные титры. Зато зрелищ было предостаточно: арктические льды, погони в Южной Африке, биплан и глубоководное погружение, во время которого Круз снова рискует жизнью ради кадра.

Снято впечатляюще, хотя треть фильма немного утопает в экспозиции и повторениях. Зато когда камера даёт волю действию — МакКуорри блестяще справляется с задачей.

Сыграет ли ставка на миллиард снова?

Вот только в отличие от "Мэверика", шансов у "Final Reckoning" меньше. Бюджет в 400 миллионов долларов давит на плечи студии Paramount, тем более что предыдущий фильм — "Dead Reckoning" — собрал всего 571 миллион. Для сравнения: "Fallout" в 2018-м принес 792 миллиона. Тогда мешали "Барби" и "Оппенгеймер", теперь же мешают ожидания и стоимость.

Так или иначе, Канны получили свою дозу гламура и ностальгии. Круз — снова в центре внимания.

Уточнения

Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии «Сатурн» (2002, 2022) и четырёхкратный номинант на премию «Оскар».



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