Одноклассник маньяка: солист Крематория вспомнил первую встречу с Фишером

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Армен Григорян, фронтмен рок-группы "Крематорий", поделился воспоминаниями о школьных годах, проведённых рядом с одним из самых жестоких преступников СССР.

Фото: flickr.com by Ростислав (Слава) Смолин из Москвы, Россия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Армен Григорян

Музыкант и Сергей Головкин, известный как маньяк Фишер, десять лет учились в одном классе московской школы №167.

"Помню, как впервые увидел его с мамой у школы, когда записывался в первый класс. Потом оказалось — мы одноклассники", — рассказал Григорян в интервью kp. ru.

Тогда он не мог предположить, что этот мальчик с 1986 по 1992 год совершит серию убийств, жертвами которых станут 11 подростков 12-16 лет.

Григорян не комментирует, как воспринял новость о преступлениях бывшего одноклассника, но подчеркивает: их школьные пути разошлись задолго до трагедий.

Уточнения

Арме́н Серге́евич Григоря́н (род. 24 ноября 1960, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, основатель, лидер, вокалист, ритм-гитарист, а также автор почти всех песен московской рок-группы «Крематорий».



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