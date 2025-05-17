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Дональд Трамп в день переговоров России и Украины заговорил о Тейлор Свифт: перестала быть горячей

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Президент США Дональд Трамп в день переговоров между Россией и Украиной сделал неожиданный пост, касающийся популярности певицы Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

На своей платформе Truth Social он заявил, что его критика "снизила популярность" мировой исполнительницы.

"Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я написал: "Ненавижу Тейлор Свифт", она перестала быть "горячей"?" — обратился он к аудитории.

Поводом для сентябрьского выпада 2024 года стала поддержка Свифт кандидатки в президенты Камалы Харрис. Тогда Трамп назвал певицу "переоценённой", а теперь, спустя месяцы, взял на себя ответственность за спад её медийной "температуры".

Ирония ситуации в том, что Свифт продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур в мировой музыке, а её последний альбом побил рекорды стриминга.

Ранее Максим Матвеев высказался об откровенных сценах с Елизаветой Боярской.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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