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Меня загнали в клетку: Скарлетт Йоханссон рассказала, кто мог разрушить её карьеру

1:24
Шоу-бизнес

В беседе с Vanity Fair Скарлетт Йоханссон поделилась, что после головокружительного успеха драмы Софии Копполы "Трудности перевода" её карьера пошла по предсказуемому сценарию. По словам актрисы, индустрия быстро определила её амплуа: предложения сыпались однотипные, а её экранный образ сводился к роли сексуального объекта.

Скарлетт Йоханссон
Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скарлетт Йоханссон

Актриса отметила, что все сценарии, которые поступали ей в течение нескольких лет после выхода фильма, предлагали играть "девушку" или "другую женщину", как будто её привлекательность стала единственной профессиональной характеристикой. Йоханссон призналась, что на тот момент чувствовала бессилие: индустрия не оставляла ей пространства для иных ролей, а агенты лишь подстраивались под правила игры.

Ловушка привлекательности: когда свобода становится иллюзией

Актриса рассказала, что взросление в Голливуде сопровождается болезненным осознанием собственной сексуальности — поначалу это кажется освобождающим, но позже приходит понимание, что личное самовыражение легко превращается в маркетинговый продукт.

По её словам, на определённом этапе она обернулась и почувствовала: граница между самобытностью и эксплуатацией стерлась. Хотя ей не хотелось использовать это слово, именно "эксплуатацией" она в итоге назвала происходящее.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /ˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах. Неоднократно входила в список «Forbes Celebrity 100».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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