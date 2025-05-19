Падать будет больно: Погребняк и Мамаева предупредили Брухунову о последствиях высокомерия

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно в интернете много писали о том, как Татьяна Брухунова с пренебрежением отзывалась о женщинах, которые покупают сумки поддельных брендов. Тогда многие звёзды шоу-бизнеса высказывались с критикой в адрес жены Евгения Петросяна.

Фото: commons.wikimedia.org by Shawn Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скала

Блогерши Алана Мамаева и Мария Погребняк вернулись к скандальному случаю и продолжили критиковать Брухунову. Девушки отметили, что сама Брухунова ничего из себя не представляет, но позволяет себе пренебрежительно относиться к тем женщинам, у которых нет возможности покупать дорогие вещи. Поведение Брухуновой они назвали хабалистым.

"У неё очень хабалистое поведение. Больно падать будет. Чему она так радуется? Она вышла замуж за прадедушку почти. Там уже ничего не работает, наверное. Чем она так гордится?" — заявили звёзды реалити в шоу "Сплетница".

Блогерши подчеркнули, что до замужества Брухунова сама не имела возможности покупать вещи по баснословным ценам, а сейчас она как будто забыла об этом.

На частую критику Брухунова отвечает резко. Это отвернуло от неё многих подписчиков. Её страницу в соцсетях не жалуют лайками, да и просмотров стало гораздо меньше.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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