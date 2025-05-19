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Валя Карнавал и Александр Серов: как они нашли общий язык на шоу Поймай меня, если сможешь?

1:14
Шоу-бизнес

Несколько лет назад произошёл нелицеприятный случай между тиктокершей и певицей Валей Карнавал и Ларисой Долиной, которая усомнилась в вокальных данных Вали.

Валя Карнавал
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валя Карнавал

После этого случая за Валей прижилась слава о её нетерпимости к старшему поколению. Об этом пишет интернет-издание super.ru.

Совсем недавно прошли съёмки музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь". В съёмках приняли участие не только молодые исполнители, но и певцы, известные ещё в советское время. Одним из участников шоу был Александр Серов. Кроме Серова в программе участвовали Мария Миронова и Александр Панайотов.

Валя Карнавал проявила себя совсем с другой стороны по сравнению со скандальным случаем с Ларисой Долиной. Валя отметила, что ей было приятно работать с каждым участником шоу. Особенно она отметила Александра Серова.

"Хотя Александр Серов, безусловно, человек с сильным характером и определённо внёс свой вклад в стратегию команды, мы отлично сработались. В нашей команде царила атмосфера взаимопонимания и поддержки", — поделилась Валя Карнавал.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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