Певица Анжелика Агурбаш начинает писать романы: что скрывается за её автобиографией?

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская и белорусская певица Анжелика Агурбаш начала писать романы. Она раскрыла свои планы по поводу трёх готовящихся романов в беседе с НСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Lyudmil Iliev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Анжелика Агурбаш

Первый роман должен выйти уже в сентябре нынешнего года. Сначала намечался всего один роман, но он не мог вместить всего, что хотела рассказать певица. Романы будут автобиографичными.

"Я сейчас пишу художественные романы, основанные на моей биографии, и это так сложно. Я думала, будет всего лишь один роман "Анжелика". Начала писать я потому, что никто не знает меня настоящую. За 35 лет некоторые журналисты говорили обо мне столько неправды, и вырос такой шлейф, что интервью и телевизионная передача не поможет", — рассказала Анжелика.

Писать романы Анжелике Агурбаш посоветовали близкие люди, которые её хорошо знают. Им стало обидно за Анжелику, за то, как её выставляют при помощи прессы и как из-за этого её воспринимает публика. Кто захочет больше узнать о жизни певицы, пусть узнает от неё самой.

Анжелика Агурбаш загорелась идеей написания книг. Она считает, что по её романам можно будет снимать фильмы или даже сериалы.

Скоро читатели смогут познакомиться с аудиокнигой, которую озвучит сама Анжелика Агурбаш.

Уточнения

Анжели́ка Анато́льевна Агурба́ш (бел. Анжаліка Анатольеўна Агурбаш, урождённая Ялинская, в период с 1990 по 2001 год выступала как Лика Ялинская (бел. Ліка Ялінская); род. 17 мая 1970, Минск, СССР) — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, в 1990 — 1995 годах — участница группы «Верасы», заслуженная артистка Республики Беларусь (2006).



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