Очень выжжена: певица Слава раскрыла правду о своих чувствах после разрыва с Данилицким

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За долгие годы, сколько певица Слава была с гражданским мужем Анатолием Данилицким, они не раз расходились и снова сходились, однако теперь, судя по высказываниям звезды, всё гораздо серьёзнее, чем раньше. Слава действительно воспринимает свой очередной разрыв с Данилицким как настоящий развод.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Недавно Слава отметила 45-летний юбилей, от души повеселилась в ночном клубе и после обратилась к поклонникам в личном блоге. Она рассказала о своём состоянии и объяснила, что на некоторое время исчезнет из поля зрения фанатов, поскольку ей нужно восстановить душевные силы.

"На связи припухшая, отметившая свой день рождения ваша певица Слава, 45 лет. Я очень переутомлена, выжжена. Не обижайтесь на меня, пожалуйста", — сказала знаменитость.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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