Джигурда вступился за Авербуха: неожиданный поворот в скандале вокруг Арзамасовой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После интервью, которое Илья Авербух дал Ксении Собчак, его атаковали хейтеры, поскольку фигурист обронил неосторожную фразу о том, что в 15 лет Лиза Арзамасова уже была женщиной, у которой "всё было".

Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Никита Джигурда

Позже Авербух объяснил, что он вовсе не имел в виду того, о чём можно подумать, а говорил исключительно о внутреннем мире и опыте работы своей будущей на тот момент жены. Многие звёзды шоу-бизнеса вступились за Авербуха, в том числе Никита Джигурда. Об этом сообщает WomanHit.

"Липовый скандал вокруг фразы Илюши Авербуха в интервью с Ксенией Собчак наделал много шума, привёл к тому, что хейтеры набросились. Да, есть дети в 15 лет, а есть женщины по духу своему, как великолепная актриса Елизавета", — высказался Джигурда.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, певец, автор-исполнитель, гитарист, композитор, поэт-песенник и телеведущий.



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