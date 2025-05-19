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Попутного ветра: Алика Смехова показала красавцев-сыновей

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Шоу-бизнес

Актриса Алика Смехова похвасталась подросшими сыновьями.

Актриса Алика Смехова с сыновьями
Фото: Инстаграм Алики Смеховой is licensed under public doman
Актриса Алика Смехова с сыновьями

Алика Смехова опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлены её сыновья, 25-летний Артём и 17-летний Макар.

"Старшему сыну сегодня 25. Время пронеслось как один день. Мирного неба и попутного ветра сынок, с днём рождения", — написала под фото Алика.

Артём учился в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова. Парень получил образование в области международной экономики.

Макар носит фамилию Смехов, как и его старший брат. Имя отца Макара Смехова предпочитает держать в тайне. Она заявляла, что возлюбленный бросил её, узнав о беременности.

Уточнения

А́лика Вениами́новна Сме́хова (настоящее имя — Алла; 27 марта 1968, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица, телеведущая, писательница. Заслуженная артистка РФ (2008).

Росси́йский экономи́ческий университе́т и́мени Г  В  Плеха́нова (сокращённо — РЭУ им. Г. В. Плеханова, неформально — «Пле́шка», «Плеха́новка», «Плеха́новский университет») — ведущее экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации, по количеству специализаций на направлении «Экономика» является крупнейшим в стране.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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