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Розу Сябитову обвинили за её отношение к взрослому сыну: телеведущая не стала церемониться с критиками — вот что она сказала

1:23
Шоу-бизнес

Розу Сябитову стали активно критиковать в Сети за то, как она обращается со своим взрослым сыном, которому уже за 30. Не так давно сваха рассказала, что, когда ему было 22 года, она сделала всё, чтобы он не женился на своей возлюбленной, у которой были дети от предыдущих отношений.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

Также пользователи обратили внимание на выпуск одного популярного шоу, в котором гостями стали Сябитова с сыном. Зрителям показалось, что молодой человек вёл себя как ребёнок, за которого всё должна делать мама, в том числе говорить за него.

Сябитова отреагировала на критику. Она высказалась о том, что больше всего её приводят в недоумение комментарии людей, позиционирующих себя как психологи, поскольку, по словам знаменитости, их слова противоречат профессиональной психологии.

"Мнение хейтеров меня мало волнует, но комментарии так называемых психологов пугают и удручают. Я бы задумалась, насколько это профессиональный психолог, и для начала обратилась бы в налоговую, чтобы узнать, есть ли у него лицензия. Например, о том, что психолог не имеет права обесценивать человека, его действия, мысли, чувства, а уж обсуждать, обвинять и стыдить — это даже не по-человечески", — отметила Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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