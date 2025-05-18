Иван Ургант трогательно поздравил дочь Нину с 17-летием

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Телеведущий Иван Ургант показал, как изменилась его дочка Нина за 17 лет.

Фото: Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman Телеведущий Иван Ургант с дочерью Ниной

Иван Ургант опубликовал в социальных сетях две фотографии с дочерью. На первом снимке он держит на руках маленькую наследницу, а на другом снимке предстала уже взрослая красивая девушка.

"Семнадцать мгновений любви", — написал под фото Иван и сопроводил фото смайликом в виде красного сердца.

У Ивана Урганта две дочери: 17-летняя Нина и 9-летняя Валерия. Старшую наследницу назвали в честь её прабабушки, народной артистки РСФСР Нины Ургант.

Иван Ургант с 2015 года состоит в браке с Натальей Кикнадзе. Ургант воспитывал как родных детей жены от первого брака — сына Нико и дочь Эрику.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



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