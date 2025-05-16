Мария Погребняк высказалась о женитьбе Алексея Воробьёва

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Мария Погребняк отреагировала на новость о женитьбе актёра и пеца Алексея Воробьёва.

Фото: ВК-аккаунт Алексея Воробьёва is licensed under public doman Актёр Алексей Воробьёв

Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что Алексей Воробьёв связал себя узами брака. Избранницей артиста стала оперная певица Аида Гарифуллина.

"Минус один завидный холостяк", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Аида Гарифуллина год состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным с 2016 по 2017 год. У певицы есть дочь Оливия, личность отца которого она скрывает.

За Алексеем Воробьёвым давно закрепилась слава ловеласа. Его подозревают в романах с Викторией Дайнеко и Оксаной Акиньшиной.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004) и «Фабрики звёзд. Возвращение» (2011). Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).



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