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Певица Максим спела в унисон с многотысячными трибунами болельщиков Спартака

0:51
Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, выступила на матче "Спартака" против Ростова.

Певица Максим
Фото: ВК-аккаунт певицы Максим is licensed under public doman
Певица Максим

Певица Максим исполнила свой хит "Знаешь ли ты" в унисон с 39 тысячами фанатами матче "Спартака".

Песня звезды "Знаешь ли ты" стала неофициальным гимном футбольного клуба "красно-белых". Артистка поддержала футболистов, которые боролись за победу на вчерашнем матче против "Ростова".

Певица вышла на середину игрового поля в длинном белом платье в доспехах и с мечом. Подпевали ей хором толпы болельщиков на трибуне. Мужчины пели так громко, что почти заглушали пение самой звезды.

"Спартак" в этом матче был побеждён со счётом 1:2 в Кубке России. "Ростову" предстоит сразиться с ЦСКА за трофей.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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