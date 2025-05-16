Спектакль дружбы: что связывает Джастина Бибера и P. Diddy на самом деле?

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Представители Джастина Бибера официально опровергли слухи о том, что певец стал жертвой Шона Комбса (P. Diddy), против которого выдвинуты множественные обвинения.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Janecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джастин Бибер

В заявлении для TMZ подчеркнули: хотя артист не входит в число пострадавших от действий магната, он поддерживает требование справедливости для реальных жертв.

"Эти люди заслуживают правды", — добавили в команде Бибера, комментируя спекуляции о событиях его подросткового периода.

Расследование в отношении P. Diddy, обвиняемого в ряде преступлений, вскрыло и детали его отношений со звёздами. Как выяснилось, дружба Бибера и Комбса, активно обсуждавшаяся в медиа, могла быть пиар-стратегией. По данным источников, певец чаще контактировал с сыновьями рэпера — Куинси и Джастином, — чем с ним самим.

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Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.





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