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Юрий Лоза провёл необычный эксперимент с пельменями

0:53
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза проверил на практике лайфхак о том, как правильно следует варить пельмени.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Юрий Лоза поведал, что ему попалась информация о том, что замороженные пельмени при варке нужно погружать в холодную воду.

Так якобы мясное блюдо варится деликатнее и при готовности становится более нежным на вкус.

"Вчера я проверил это утверждение и вот, что вам скажу — никакой разницы с пельменями, опущенными в кипяток, я не обнаружил", — поделился своими наблюдениями артист в личном Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита Плот признался, что изначально и предполагал, что эксперимент закончиться ничем, так как у пельменей "напрочь отсутствуют нервные окончания".

Ранее Катя Лель и Прохор Шаляпин раскрыли секреты приготовления самых вкусных шашлыков.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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