Юрий Лоза провёл необычный эксперимент с пельменями

Певец Юрий Лоза проверил на практике лайфхак о том, как правильно следует варить пельмени.
Юрий Лоза поведал, что ему попалась информация о том, что замороженные пельмени при варке нужно погружать в холодную воду.
Так якобы мясное блюдо варится деликатнее и при готовности становится более нежным на вкус.
"Вчера я проверил это утверждение и вот, что вам скажу — никакой разницы с пельменями, опущенными в кипяток, я не обнаружил", — поделился своими наблюдениями артист в личном Telegram-канале.
Автор и исполнитель хита Плот признался, что изначально и предполагал, что эксперимент закончиться ничем, так как у пельменей "напрочь отсутствуют нервные окончания".
Ранее Катя Лель и Прохор Шаляпин раскрыли секреты приготовления самых вкусных шашлыков.
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов.
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