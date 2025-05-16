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Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стас Пьеха устроил сатирический перфоманс в своём Instagram*, высмеяв моду рэперов на треки о роскошных автомобилях.

Стас Пьеха
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стас Пьеха

В коротком ролике певец пытается сесть в Lamborghini, но каждый раз дверь машины "включает" композиции Егора Крида "Lambo Urus" и Konfuz.

После двух неудач Пьеха с юмором сдаётся и уезжает на такси под легендарную "Зеленоглазое такси" Михаила Боярского.

Фанаты оценили иронию: "Причём, эти песни уже в комплектации", "Может, бедность — не так уж плохо", "Ну всё, машину на свалку", — пишут в комментариях.

Пьеха не просто пошутил над коллегами, но и напомнил о вечной классике.

Ранее режиссёр "Кракена" высказался о качестве голливудских фильмов.

* - соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. 

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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